「ハリー・ポッター」シリーズで知られる俳優ダニエル・ラドクリフが、ブロードウェイの舞台へ復帰することが決定した。2026年2月21日に初公演が予定されている一人芝居「エブリ・ブリリアント・シング」に出演するという。 【写真】日本にも来ないかな…ブロードウェイに復帰するダニエル・ラドクリフ 同年5月24日までの上演が予定されている同作では、原作者であるジョニー・ドナヒ