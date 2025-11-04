ジュニア内グループ・KEY TO LITが、10月17日発売の英文情報雑誌『Eye-Ai』（あいあい）＋Vol.12（ザ・ショット）表紙に登場。きょう4日、同号の重版が決定したと発表された。【中面カット】かっこよすぎ！和装姿で鋭い視線のKEY TO LIT発売から約2週間で完売した。全国の読者から「売り切れで書店で購入ができなかった」「もっと購入したい！」「重版しませんか？」という問合せが殺到したことを受け、異例の重版を決定したと