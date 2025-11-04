BE:FIRSTが3日、東京ドームで行われた音楽イベント「MUSICEXPOLIVE2025」に出演した。ENHYPENとのコラボダンスステージを披露し、会場を沸かせた。コラボで披露したのはBE:FIRST「Masterplan」、ENHYPEN「BiteMe」の2曲。SOTA（24）は「Bite…」について「難しかった。自分たちの曲じゃ味わったことないぐらい苦戦した」と振り返った。「Master…」についてENHYPENのNI―KI（）は「振り付けを覚えながらカッコ良すぎ