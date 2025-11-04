国内唯一の全米女子プロゴルフ協会公式戦で、日本女子ツアーも兼ねるスポニチ主催「TOTOジャパンクラシック」は6日から4日間、滋賀県瀬田GC北Cで開催される。4日には大津市内で前夜祭が開催され、選手たちがドレスアップした姿を披露した。21年大会優勝の古江彩佳（25＝富士通）は黒のシックなワンピースで登場。昨年のメジャー、エビアン選手権以来の米ツアー3勝目を狙う。