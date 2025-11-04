国民健康保険の保険料を滞納する外国人への対応として、政府は2027年6月から、未納の場合は原則として在留資格の変更や更新を認めない仕組みを導入する方針です。上野厚労相は4日、「社会保障制度の適正利用等を推進することが必要」として、出入国在留管理庁と連携し、収納状況を在留審査に反映させる仕組みについて、再来年からの運用開始に向け準備していると述べました。厚労省によりますと、去年12月末時点の調査で、外国人の