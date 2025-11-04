石川県立輪島高の仮設校舎内で話す高橋潤哉教頭＝4日午後、輪島市昨年の能登半島地震で大きな被害が出た石川県輪島市の県立輪島高で4日までに、2階建ての仮設校舎がグラウンドにほぼ完成した。電気関係の設備や通信機器の工事を進め、月内の授業開始を目指す。地震により、これまで使っていた校舎は、一部が傾いたり壁に亀裂が入ったりしていた。仮設校舎は授業用の教室に加え、理科実験室や保健室も入る。4日は、工事関係者ら