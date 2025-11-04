兵庫県加古川市の国道で車12台が絡む多重事故が発生しました。70代の男性1人が死亡、けが人は17人にのぼっています。消防などによりますと、午後4時半ごろ、兵庫県加古川市の国道250号の東行き車線で車12台が絡む多重事故が起きました。さきほど、車に閉じ込められていて意識不明の状態だった70代の男性の死亡が現場で確認されました。けが人も17人出ているということです。事故は、巻き込まれた車からの自動通報サービスを通じて