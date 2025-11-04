巨人は４日、今季までＤｅＮＡでコーチを務めた石井琢朗氏（５５）が二軍監督に就任すると発表した。巨人復帰は一軍野手総合コーチなどを務めた２０２０、２１年以来となる。この日、巨人の秋季練習が行われているジャイアンツタウンスタジアムを訪れ、選手らにあいさつ。「一軍が勝つための戦力として、どれだけ選手を輩出していけるかが二軍の使命。コミュニケーションを取りながら、しっかりと方向性を決めてやっていきたい