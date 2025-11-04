３日にデビューした石崎駿調教師（４２）＝船橋＝が４日、通算２戦目で初勝利を挙げた。２番人気のキュイジニエールで臨んだ船橋競馬３Ｒは、スタートダッシュを決めて後続を離す逃げ。最後は４馬身差をつけた。３日の初陣は惜しくも２着だっただけに、石崎駿師は「想定していたレースでしたが、予想より馬が頑張ってくれましたね。（騎手時代と）違いはないけど、初勝利ですからね、うれしいですよ」と笑顔。「目標？特に立て