食の雑誌「dancyu」の元編集長・植野広生さんが求め続ける、ずっと食べ続けたい“日本一ふつうで美味しい”レシピ。 植野さんが紹介するのは「鶏チャーシュー」。東京・代々木上原の酒場「まるしゑ」を訪れ、しっとりジューシーな人気の一品を紹介。居酒屋やバルで10年修業を重ねた実力派女性店主と、それを支える元寿司職人の夫、そして女性スタッフたちのいつも笑いが絶えない店づくりにも迫る。代々木上原駅前にある酒場植