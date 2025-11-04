11月3日、大塚愛がInstagramを更新した。【写真】コラボ歌唱中の様子なども公開同日にTBS系で放送された『テレビ×ミセス』にて、Mrs. GREEN APPLEと名曲「プラネタリウム」をコラボ歌唱した大塚。今回の投稿では、同収録を振り返り、「『プラネタリウム』は発売からもう20年になりますが、“尺八をLIVEで生で”は今回が初めてで さらに弦も加わった豪華なバージョンに、藤澤さんの優しいピアノ、若井さんのかっこいいギター、そし