県内では市街地でのクマの目撃が急増しています。今年の目撃件数は3日時点で1万件を超えました。連日県内各地で相次ぐクマの目撃。県のツキノワグマ等情報マップシステム、クマダスによりますと、今年1月1日からのクマの目撃件数は11月3日までで1万件を超え、4日昼過ぎには1万100件以上となっています。特に先月から急増していて、10月1か月だけで半数以上の5,554件にのぼっています。一般の人でも投稿できるようになったため単純