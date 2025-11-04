4日未明、秋田市下新城で新聞配達をしていた77歳の男性がクマに襲われてけがをしました。また、4日は秋田市の繁華街や官庁街近い通称「寺町」にある保育園の園庭にクマが出没、隣の施設の職員はクマと「目が合った」と当時の緊迫した状況を振り返りました。太田朋孝記者「現場は山林の近くにある集落の一角です。夜が明ける前、新城川のそばにある住宅の敷地に、クマが現れて人を襲いました」秋田臨港警察署の調べによりますと、4