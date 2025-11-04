ロッテは、ロングセラーブランド「パイの実」から、“軽食シーン”向け新商品「おおきなパイの実＜コーンポタージュ＞セット」を11月11日にロッテオンラインショップ限定で発売する。同商品は、従来の「パイの実＝甘いチョコ菓子」という枠を超え、食事と間食がボーダーレス化してきている昨今の食シーンに対応した新しいパイの実。通常のパイの実の約3倍（通常のパイの実の重量約3倍（標準重量比較））の重量と約2倍の128層のパイ