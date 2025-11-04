「明星 チャルメラ 汁なし 豚骨焼ラーメン」明星食品は、カップめん「明星 チャルメラ 汁なし 豚骨焼ラーメン」を、11月17日に発売する。「明星 チャルメラ」シリーズは1966年の発売以来絶えず商品に磨きをかけ、幅広い層の消費者に支持されているブランド。今回発売する「明星 チャルメラ 汁なし 豚骨焼ラーメン」は、ご当地の「屋台で人気の味わい」を楽しめる。「焼きラーメン」は豚骨ラーメンの本場・福岡で「夏は暑くてスープ