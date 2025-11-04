鈴木憲和農水大臣が提唱する「おこめ券」が配られれば、家計はラクになるのか。キヤノングローバル戦略研究所の山下一仁研究主幹は、「減反政策で米の生産量を減らして価格を上げて、補助金と高い小売価格の二重負担をさせている。さらに『おこめ券』を配るのは、国民にとって負担増でしかない」という――。写真＝時事通信フォト報道各社のインタビューで山形県産の「はえぬき」を手に笑顔の鈴木憲和農水相＝2025年10月23日、東京