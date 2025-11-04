大韓航空は、エアバスA350Fを7機発注した。既存のエアバスA350-1000型機の発注分を変更したもので、同型機は初発注となる。エアバスA350Fは、最大積載量111トンで、最大航続距離は8,700キロ。業界標準のパレットやコンテナを中心に最適化され、業界最大のメインデッキ・カーゴドアを備える。先進素材を70％以上採用することで、離陸重量は競合機より46トン軽い。ロールス・ロイスのXWB97エンジンを搭載し、旧式のボーイング747Fよ