県内では昨夜、山形市と河北町で住宅火災が相次ぎました。このうち山形市で起きた火災で、焼け跡から見つかった遺体は、この家に住む62歳の男性であることがわかりました。 【写真を見る】県内火災相次ぐ山形市で住民1人の遺体見つかる河北町では複数の家が焼ける火の取り扱いには注意を（山形） 炎が家を包み、黒煙が高く上がっています。 警察などによりますと、きのう午後8時20分ごろ、山形市宮町三丁目の住宅で「火災