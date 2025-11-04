9人組グループ・Snow Manの岩本照、渡辺翔太、ラウールが4日、東京・六本木ヒルズのけやき坂イルミネーション「SNOW＆BLUE」点灯式に参加した。この日はそれぞれラグジュアリー感あるコートに身を包み、寒空の下、会場に用意されたランウェイをカッコよくかっ歩した。【写真】キラキラで素敵…！ロングコートがよく似合う岩本照＆ラウール＆渡辺翔太開口一番、渡辺は「ひとつツッコミたいんですけど。最初ランウェイって聞いて