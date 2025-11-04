ケンタッキーフライドチキン(KFC)は11月4日、クリスマスメニューの予約受付を開始した。予約は店頭と「KFCネットオーダー」で受け付ける。いずれも予定数量に達し次第、予約受付を終了する。予約した商品は、12月19日から25日までの7日間に受け取りとなる。〈バーガー無料券が付く「オフピーク予約」、500円引きになる早割も〉2025年のケンタッキークリスマスは、発売40周年を迎える定番セット「パーティバーレル」(税込5,490円)を