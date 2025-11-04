各地でクマによる被害が相次ぐ中、対策も少しずつ進んでいます。そうした中、きょう、県内の猟友会が知事に対し、9月から運用が始まった「緊急銃猟」の制度を円滑に進めるための要望活動が行われました。 【写真を見る】【クマ】県猟友会が知事に緊急銃猟に関する要望「猟友会の安全を」（山形） 県によりますと、今年9月末までのクマの捕獲頭数は585頭と、去年の倍近くにのぼっています。 議員からは、河川のヤブの刈り払いな