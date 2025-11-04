精力的に婚活をしているにもかかわらず、なかなか結婚できないのはなぜか。婚活スクールを運営する吉沢詩乃氏は「多くの人が“交際の決め手”としている事柄が、交際や結婚の障害になっている」という――。写真＝iStock.com／mapo※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／mapo■既婚率が約20％も変化する要因「誰と会ってもときめかない」「ピンとくる出会いがない」婚活が長引く人が一度は口にしたことがあるであろうセリフで