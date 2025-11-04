西海国立公園の指定70周年を記念し、市民向けのクルーズを行った大型客船「飛鳥Ⅱ」が4日、佐世保港に入港しました。 午前9時頃、佐世保市消防音楽隊の演奏を受けながら大型客船「飛鳥Ⅱ」が佐世保港に入港しました。 西海国立公園の、国立公園としての指定70周年を記念したクルーズとして、4日夕方、博多を出発していました。 （乗客） 「子どもたちからのプレゼントで初めて乗っ