LGBTQといった「性的マイノリティ」の人たちへの理解を深めてもらおうと、当事者らが2日、山形市の中心部をパレードしました。「どんなマイノリティも生きづらさを感じずに済む社会を」LGBTQなど多様な性のあり方への理解を促そうと行われた「やまがたカラフルパレード」。ことしで4回目となるパレードには、LGBTQの当事者ら県内外のおよそ100人が参加しました。一行は、性的マイノリティの多様性を象徴するレイ