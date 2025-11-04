教室で児童がはいているのは、デニム。福山市の熊野小学校では11月4日を「デニムの日」に指定。普段は制服ですが5年生と6年生約２０人と教職員がデニムで過ごしました。■デニムのイトグチ山本尊也さん「経年変化は年が経つほど変化してカッコよくなる」地元企業によるデニムの出張講座が行われ、児童たちはデニムの糸は中心を染めていないため使い続ければ色落ちすることを学びました。また、生地の裏に木型をあて、表地を紙や