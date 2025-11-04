J1首位の鹿島GK早川友基が4日、非公開練習後に取材に応じ、ラスト3試合を「トーナメント」と位置づけた。先月の神戸、京都との上位対決を連続ドローで乗り切り、2位・柏と勝ち点1差でシーズン最終盤を迎える。3連勝すれば自力で優勝を決められる状況で、守護神は「残りはトーナメントという気持ちで戦っていいと思う。まず目の前の一戦をしっかり勝って、また次勝って、とつなげていきたい」と一戦必勝を力強く誓った。その