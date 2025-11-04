米韓の定例安保協議後の記者会見で、韓国の安圭伯国防相（右）を見つめるヘグセス米国防長官＝4日、ソウルの国防省（共同）【ソウル共同】ヘグセス米国防長官は4日、韓国の安圭伯国防相とソウルで定例安保協議（SCM）を開いた。会合後の共同記者会見で、韓国による原子力潜水艦建造について「米韓両国の相互利益となる」と述べ、協力すると表明した。韓国国防省は4日、独自技術の原潜が2030年代中盤から後半に進水できるとの見解