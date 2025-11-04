枝いっぱいにオレンジ色の花をつけた「キンモクセイ」。 長崎市寺町の長照寺では今、見ごろを迎えています。 寺の敷地にはキンモクセイに加え、クリーム色の小花をつける「ギンモクセイ」も植えられています。 遠くまで届く、特有の甘い香りに秋の深まりを感じます。 キンモクセイの香りに含まれる成分 “リナロール”は、リラックス効果があるといわれているそうです。 花の見ごろは8日頃ま