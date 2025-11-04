台風25号がフィリピンに上陸し、これまでに1人が死亡、7万人以上が避難を余儀なくされています。3日深夜、フィリピン中部に上陸した台風25号は、最大瞬間風速が50メートルに達し、これまでに1人の死亡が確認されました。リゾート地のセブ島などでは大雨や暴風により道路が冠水し、7万人以上が避難しているということです。台風は今後、南シナ海を通り、ベトナム方面に進むと予想されています。ベトナムでは10月末にも中部にあるビ