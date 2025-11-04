【モデルプレス＝2025/11/04】「ミスキャンパス立命館2025」エントリーNo.2中村美緒（なかむら・みお）さんのインタビュー。【写真】「ミスキャンパス立命館」美女揃いのファイナリスト6人◆中村美緒（なかむら・みお）さんプロフィール学部／学年：産業社会学部／2年出身地：広島県誕生日：1月12日趣味：一人カラオケ特技：肩の関節外し好きな食べ物：きなこ好きな言葉（座右の銘）：みんな誰かの大切な人最近ハマっていること：