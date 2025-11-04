タレントの中川翔子が４日、インスタグラムを更新。出産した双子の１か月健診を終えたことを報告した。中川はベビーカーに乗った双子の写真とともに「双子、１カ月健診！すごく体重がしっかり増えて無事バッチリでした！良かったーーひとまずホッとしました良かった」と双子の１か月健診を終えた心境を吐露。「初めて抱きしめたときちいさくて心配だったけどグングン大きくなってる！初期から帝王切開手術からずっとお世話