【モデルプレス＝2025/11/04】8人組ダンス＆ボーカルグループ・MAZZEL（マーゼル）のNAOYA（ナオヤ）・EIKI（エイキ）・HAYATO（ハヤト）が3日、テレビ朝日系「MEGUMIママのいるBar」（毎週月曜よる2時17分〜）に出演。NAOYAがグループのプロデューサーであるSKY-HI（スカイハイ）にまつわるエピソードを明かした。【写真】SKY-HIの裏側暴露した22歳イケメンアーティスト◆NAOYA・HAYATO・EIKIが明かすSKY-HIエピソードにMEGUMI「