570万円！ スバルのハイパフォーマンスSUV！スバルの北米法人は2025年9月25日、フル電動SUV「ソルテラ」の新たな2026年モデルを発表しました。338馬力のハイパフォーマンスSUV！ソルテラは、トヨタと共同開発した専用プラットフォームを採用したスバル初のBEV（バッテリー式電気自動車）です。2021年に発表され、翌2022年に発売されました。【画像】超カッコいい！ これが スバル「新型SUV」です！ を画像で見る（38枚）今回