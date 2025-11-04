高校サッカーの全国大会に男女ともに出場することが決まった山形明正男子サッカー部と女子サッカー部が4日、学校で優勝報告を行い、全国大会への意気込みを語りました。500人の生徒に拍手で迎えられたのは、山形明正高校男子サッカー部と女子サッカー部の選手たちです。男子サッカー部は10月に行われた高校サッカー選手権の決勝で山形中央に2対1で勝利し、2年ぶり2度目の優勝を飾りまし