昨年この世を去った俳優ソン・ジェリムさんの最後の出演作が公開される。《関連》ソン・ジェリムさん、生前は日本人に苦しめられた？ソン・ジェリムさんが出演している映画『遠くて近い』（原題）は、昨年の短編・独立映画祭で撮影賞を受賞。ソン・ジェリムさんの最後の姿を見ることができる作品として、大きな意味を持つ。（写真提供＝OSEN）ソン・ジェリムさんソン・ジェリムさんは本作で一人二役に挑戦。恋人を探してジュノ（演