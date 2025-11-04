玉島消防署一日署長／漫画家 玉島ノンさん 岡山県倉敷市玉島地区出身の漫画家・玉島ノンさんが4日、地元・玉島消防署の一日署長に任命されました。 玉島さんの代表作は、消防士と女子高校生の恋愛を描いた「モエカレはオレンジ色」です。2022年に実写で映画化されました。 玉島さんは作品に登場する消防士と同じ、オレンジ色の救助服を着て訓練を体験するなどしました。 （玉島消防署一日署長 漫画家／玉島ノ