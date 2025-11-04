社会人野球日本製鉄室蘭シャークスの監督に、札幌大谷高前監督の船尾隆広氏（５４）が就任した。松前町出身の船尾氏は、函館有斗高（現函館大有斗高）で１年夏、２年春に甲子園出場。卒業後は新日鉄室蘭、ＮＴＴ北海道で活躍し、都市対抗は１３回、日本選手権には７回出場した。１９９７年のインターコンチネンタル杯（スペイン）日本代表では巨人元監督・高橋由伸氏（スポーツ報知評論家）らと共に世界一に輝いた。２００８