5日の天気（岡山・香川） 4日（火）朝は、全ての観測地点でこの秋一番の冷え込みとなりました。5日（水）朝は4日朝ほど低くはなりませんが、平年並みか低くなりそうです。 5日は午前中、日差しがありそうですが、午後は各地で雲が広がりそうです。 その後1週間の予報は、6日（木）から8日（土）までは最高気温が21℃前後まで上がりそうです。 9日（日）は各地で天気が崩れ、雨を境に再び気温が下がって季節が進み