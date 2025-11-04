2025年もあと2カ月です。ジェイアール名古屋タカシマヤで11月3日、お歳暮の受付がスタートしました。特設会場にはハムの詰め合わせや、ステーキやすき焼き用のお肉など、定番商品が並びました。レンジで温めるだけで食べられる有名レストランのお惣菜が、タカシマヤの一押しだということです。ほかにも、アムール・デュ・ショコラでも人気の、名古屋に本店を構える「カフェタナカ」のクッキー