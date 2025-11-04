県西部から紅葉の便りが届きました。四国放送の「けんみんボックス」に寄せられた映像です。これは11月1日と3日、三好市東祖谷菅生の小島峠で撮影された映像です。山肌が一面、赤や黄色に色づき、峠に一足早い秋の訪れを告げています。撮影した三好市の小椋義勝さんによりますと、このあたりは標高約1200メートルで、ここから標高約1400メートルの見ノ越あたりにかけて、今まさに紅葉の見ごろだということです。東祖谷