新潟県は４日、胎内市の養鶏場で死んだ鶏から高病原性鳥インフルエンザ（Ｈ５型）が検出されたと発表した。県は同日から採卵鶏約６３万羽の殺処分を始め、正午時点で８０２０羽の処分を終えた。１６日に完了する見通し。国内養鶏場での今季の感染確認は北海道の２例に続く３例目。県によると、３日に多数の鶏が死んでいるのが見つかり、遺伝子検査で陽性が確認された。県は養鶏場の半径１０キロ以内からの鶏などの移動や搬出を