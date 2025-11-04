関西空港を運営する関西エアポートは4日、大阪・関西万博の来場者輸送で活躍した電気自動車バスを、空港敷地内で旅客を送迎する「ランプバス」に活用すると発表した。同社によると、ランプバスへのEV導入は国内初という。