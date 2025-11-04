イタリアの首都ローマで起きた崩落事故の瞬間を捉えた映像。中世に建てられた塔が突然、崩れたのです。現場は、ローマにある人気の観光地・コロッセオから直線で約500メートル北東にあるコンティの塔です。13世紀に建てられたというこの塔。2008年に撮影された画像を見ると、1階部分にフェンスが設置されて出入りができないようになっていて、落下物に対しての防護棚も設置されています。現地当局によると、塔は2006年から使用され