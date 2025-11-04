元NGT48の荻野由佳（26）が4日、インスタグラムを更新。芸能事務所「OOO Entertainment」に所属することを発表した。荻野は「この度OOO Entertainmentに所属することになりました」と報告。そして「今後ともよろしくお願いいたします！」と、呼びかけた。