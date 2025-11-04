クマの目撃情報が相次いでいた千秋公園は2頭のクマの捕獲を受け、4日午前立ち入り規制が一時解除されました。しかし、その後またクマの目撃情報が寄せられ、再び、立ち入りが規制されています。クマの姿が目撃され、千秋公園は先月26日から立ち入りが規制されていました。田村修アナウンサー「今、市役所の皆さんが赤いコーンや柵などを撤去して います。千秋公園の立ち入り規制がようやく解除されました」秋田市は2日