深刻なクマ被害を受け、小泉防衛大臣は、5日以降自衛隊の部隊を県内に派遣し順次活動を開始すると発表しました。5日、県と活動内容について正式に合意し、市町村の準備が整い次第、捕獲用のおりの運搬や設置などの任務にあたることになります。小泉大臣は4日の記者会見で、鈴木知事から要望を受けていた自衛隊派遣について、「準備はおおむね整った」と述べました。小泉防衛相「あす県との間で活動内容等について合意するとともに