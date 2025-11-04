ゴルフカートに…俳優の沢村一樹(58)=鹿児島県出身=がアップした人気俳優の3ショットに、多くの反響が寄せられている。「全員白着てます・笑!」とインスタグラムにつづり、ゴルフカートに乗ってほほ笑む反町隆史(51)、山崎育三郎(39)とのオフショットをアップ。反町が座るカートのシートカバーには「T.SORIMACHI」の文字が書かれている。この投稿に「画面の力が凄すぎます」「イケメンメンバーすぎて眩しい」「全員白なのが