J1アビスパ福岡は8日、アウェーで東京Vと対戦する。司令塔のMF見木友哉（27）にとっては昨季所属した古巣との一戦。5月31日のホーム対戦時は故障で出場できなかったこともあり「とても楽しみ。成長した姿をピッチ上で表現したい」と意気込んだ。見木は昨季東京Vで背番号「10」を背負い、6位躍進に貢献。今季加入した福岡でもチームトップの6ゴールをマークしている。前節10月26日の湘南戦でもPKを決めて1―0の勝利に貢献し、攻