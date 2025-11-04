福岡中央署は4日、福岡市中央区の自営業の男性（60）が交流サイト（SNS）を悪用した投資詐欺の被害に遭い、現金1500万円をだまし取られたと発表した。署によると、男性は4月下旬ごろ、スマートフォンで動画を視聴中に流れてきた投資広告にアクセス。誘導されたSNSで投資アドバイザーを名乗る女から株の投資を進められた。「もうかります」と勧誘され、偽の投資アプリをインストールし、10月14〜27日、指定された口座に計7回に