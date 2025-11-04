＜JLPGA最終プロテスト初日◇4日◇JFE瀬戸内海ゴルフ倶楽部 （岡山県）◇6464ヤード・パー72＞昨年に続き2度目の最終プロテストに挑む18歳の松原柊亜（まつばら・しゅあ）が、その時の悔しさを成長につなげた。5アンダーを記録し、3位の滑り出し。悲願の合格に一歩前進した。【写真】あどけない 首位発進の高校3年生・18歳の伊藤愛華目標は「イーブンか1アンダー」だったが、終わってみれば6個のバーディを荒稼ぎ。後半13番パー4